EU: Akkus sollen ausgetauscht werden können

Das Europäische Parlament hat seine Position zu neuen Vorschriften für Akkus und deren Lebenszyklus beschlossen. Nun könnten die entsprechenden Verhandlungen mit den EU-Regierungen beginnen, heisst es in einer Mitteilung.

Batterien sollen künftig strengere Anforderungen hinsichtlich Nachhaltigkeit, Leistung und Kennzeichnung genügen. Mit grosser Mehrheit haben sich die Abgeordneten für eine Überarbeitung der aktuellen Gesetzgebung ausgesprochen – um der technologischen Entwicklung Rechnung zu tragen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Heute lassen sich bei den wenigstens modernen Smartphones die Akkus austauschen. Dies will die EU ändern. Bis 2024 sollen die Akkus von Geräten wie Smartphones oder auch leichten Verkehrsmitteln – Stichwort: E-Scooter – so gestaltet sein, dass Verbraucher und Drittanbieter sie leicht und selbst entfernen können.

Weiter schlagen die Abgeordneten Anforderungen in Bezug auf Nachhaltigkeit, Leistung und Kennzeichnung vor. Die Branche müsse sicherstellen, dass sie Verpflichtungen zu Menschenrechten und Sorgfaltspflichten in der Batterie-Wertschöpfungskette vollständig einhält, um so die Risiken im Zusammenhang mit der Beschaffung, der Verarbeitung und dem Handel von Rohstoffen anzugehen. Entsprechend sind auch Mindestziele für rückgewonnenes Kobalt, Blei, Lithium oder Nickel aus Abfällen zur Wiederverwendung in neuen Batterien festgelegt werden.