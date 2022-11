EU: Apple soll iPhone für "fremde" App-Stores öffnen

Anfang November ist der Digital Markets Act (DMA) der Europäischen Union in Kraft getreten . Mit dem neuen Gesetz will die EU der Marktmacht der grössten Internet-Konzerne Schranken setzen, indem sie diese dazu zwingt, ihre bisher mit hohen Mauern vor der Konkurrenz geschützten Plattformen vermehrt zu öffnen und interoperabel zu machen. Zudem dürfen eigene Produkte und Services auf den jeweiligen Plattformen im Vergleich zu Konkurrenzangeboten nicht mehr bevorzugt behandelt werden. Dies würde beispielsweise für Suchergebnisse oder Empfehlungen gelten.

Die DMA-Regeln sollen für die grössten und mächtigsten Konzerne gelten. Wer sie genau sind, will die EU im nächsten Frühling bekanntgeben. Die Liste dieser "Gatekeeper" wird vermutlich rund ein Dutzend Unternehmen umfassen, darunter beinahe sicher Apple, Meta, Google und Amazon. In früheren Zeiten haben diese Internetriesen oft EU-Regeln mehr oder weniger ignoriert. Nun hat die EU aber eigens ein neues Büro in San Francisco eröffnet. Im Oktober wurde Gerard de Graaf, einer der Mitautoren des DMA, zu dessen Leiter ernannt. In einem Gespräch mit 'Wired' sagte er, dass er mit dem Auftrag nach San Francisco kommt, den Silicon-Valley-Riesen klipp und klar zu machen, dass sie sich dieses Mal nicht herauswinden können. Die Zeit der Verhandlungen sei vorbei, jetzt müssten sich die Unternehmen an die neuen Spielregeln halten, egal ob sie sie mögen oder nicht.