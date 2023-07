EU beginnt mit Tests für digitale Brieftasche

Am 10. Juli hat die Europäische Union neue Pilotversuche mit der EU-Brieftasche für eine digitale Identität gestartet. Die Tests laufen in Zusammenarbeit mit Telekom-Anbietern in Deutschland, Frankreich, Österreich, Polen, den Niederlanden, Griechenland und der Ukraine. In Deutschland beispielsweise sind laut 'DPA' Telekom, O2 Telefonica und Vodafone beteiligt

Diese Projekte für "EU Digital Identity Wallets" werden durch das deutsch-französisch geführte Konsortium Potential verantwortet. Damit sollen digitale Ausweisfunktionen weiterentwickelt und EU-weit standardisiert werden. Die Wallet soll verschiedene Nutzungsszenarien durchspielen. Sie ermöglicht eine elektronische Identifizierung und Authentifizierung für Dienste einer digitalisierten Verwaltung. Bei einer digitalen Kontoeröffnung sollen aufwendige ID-Verfahren wie Videoidentifikation überflüssig werden. Die EU-Brieftasche soll auch bei der Registrierung einer SIM-Karte zum Einsatz kommen und die Anmietung von Autos erleichtern, indem die Fahrerlaubnis digital nachgewiesen werden kann. Schliesslich soll damit eine qualifizierte elektronische Signatur erstellt werden können.

Wie die EU schreibt, will sie eine erste Version der Referenzimplementierung auf Github zusammen mit der ersten vollständigen Fassung der gemeinsamen EU-Toolbox zur Umsetzung der E-Brieftasche im September 2023 zur Verfügung stellen.

Neben dem Konsortium Potential sind noch 3 weitere Pilotversuche vorgesehen: Das Konsortium Nobid mit skandinavischen und baltischen Ländern sowie Banken wird die Nutzung hinsichtlich der Genehmigung von Zahlungen für Produkte und Dienstleistungen testen. Digital Credential for Europe (DC4EU) untersucht die Nutzung für den Bildungssektor und im Bereich der sozialen Sicherheit. Das EU-Konsortium für digitale Identitätsbörsen (EUWC) wird die Brieftasche für die Speicherung und Präsentation digitaler Reisezertifikate mit Fokus auf Geschäftsreisen einsetzen.

Laut EU beteiligen sich mehr als 250 private Unternehmen und Behörden in 25 Mitgliedstaaten sowie die Nicht-EU-Länder Norwegen, Island und Ukraine an den Versuchen. Die Europäische Union hat zum Ziel, dass bis 2030 80% ihrer Bürgerinnen und Bürger eine EU-Wallet nutzen.