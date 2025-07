EU-Datenschützer beendet Verfahren wegen M365

Der Datenschutzbeauftragte der EU (EDSB), Wojciech Wiewiórowski, hat das Verfahren wegen der Nutzung von Microsoft 365 innerhalb der Europäischen Kommission und ihrer Behörden eingestellt. Laut Mitteilung vom 28. Juli habe die EU-Kommission die Einhaltung der Verordnung "(EU) 2018/1725" in Bezug auf die Nutzung von M365 nachgewiesen.

Der EDSB hatte im Mai 2021 nach dem Schrems-II-Urteil eine Untersuchung eingeleitet. Diese ist jetzt abgeschlossen, wie es in einem Schreiben vom 11. Juli ( PDF ) heisst: "Ich stelle fest, dass die Kommission nun die Kontrolle darüber hat, was bei der Nutzung der Microsoft 365-Dienste geschieht, was auf zusätzliche vertragliche, technische und organisatorische Massnahmen zurückzuführen ist, die in Zusammenarbeit mit Microsoft umgesetzt wurden oder geplant sind."

In der Mitteilung sagt Wiewiórowski: "Dank unserer gründlichen Untersuchung und der Nachuntersuchung der Kommission haben wir gemeinsam zu einer deutlichen Verbesserung der Datenschutzkonformität bei der Verwendung von Microsoft 365 durch die Kommission beigetragen. Wir erkennen auch an und schätzen die Bemühungen von Microsoft, sich an die Anforderungen der Kommission zu orientieren, die sich aus dem EDSB-Entscheiden vom März 2024 ergeben." Dies sei ein starkes Signal dafür, "was durch konstruktive Zusammenarbeit und effektive Überwachung erreicht werden kann".

Die EU-Kommission habe die verarbeiteten personenbezogenen Daten und die Zwecke der Verarbeitung bei der Nutzung von M365 ausdrücklich festgelegt. Weiter: "Durch aktualisierte vertragliche, technische und organisatorische Massnahmen hat sie sichergestellt, dass Microsoft und Subprozessoren Daten ausschliesslich auf der Grundlage dokumentierter Anweisungen und nur für bestimmte Zwecke im öffentlichen Interesse verarbeiten."

Deshalb betrachte der EDSB die festgestellten Verstösse als abgemahnt und schliesse das Durchsetzungsverfahren in der Sache. Dies bedeute aber nicht, "dass die allgemeine Einhaltung anderer Bestimmungen der Verordnung (EU) 2018/1725, die nicht Teil dieser Prüfung waren", bewertet oder bestätigt würden.