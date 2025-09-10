EU-Gericht stützt Klage von Meta und Tiktok gegen EU-Kommission

10. September 2025 um 13:40
Foto: kdg2020 / Pixabay

Bei der Klage geht es allerdings um einen relativ geringen Betrag.

Laut einem Exklusivbericht von 'Reuters' (Paywall) hat der General Court, das zweithöchste Gericht der EU, eine Klage von Meta und Tiktok gegen die EU-Kommission gutgeheissen. Die Kommission muss demnach die Berechnungsmethode für eine Gebühr, die den beiden Konzernen auferlegt wurde, innert der nächsten 12 Monate ändern.
Für die zwei Internetriesen ist dies ein Prestigesieg gegen die EU-Regulatoren, auch wenn es letztlich um für ihre Verhältnisse bescheidene Beträge geht. Die erwähnte Gebühr wurde 2023 mit dem Inkrafttreten des Digital Services Act (DSA) eingeführt. Die Prüfung, ob die Internetfirmen die Bestimmungen des DSA einhalten, ist naturgemäss aufwendig. In Form einer Regulierungsgebühr will die EU einen Teil der Kosten auf die Plattformbetreiber abwälzen. Laut der EU kostet die Überwachung jährlich rund 45 Millionen Euro. Die Kommission hatte beschlossen, von den überwachten Unternehmen 0,05% ihres weltweiten Jahreseinkommens zu verlangen, um diese Kosten teilweise mit zu finanzieren. Meta würde dies nach eigenen Angaben etwa 11 Millionen Euro pro Jahr kosten.
Meta und Tiktok hatten im Februar 2024 dagegen Einspruch eingelegt. Sie argumentierten, dass die Berechnungsmethode für die Gebühr unfair sei und sie gegenüber Konkurrenten benachteilige, unter anderem, weil der globale Gewinn als Grundlage dient. Das Gericht ist diesen Argumenten offensichtlich gefolgt.

