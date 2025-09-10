EU-Gericht stützt Klage von Meta und Tiktok gegen EU-Kommission

Abo
Politiker hinterfragen die Epic-Beschaffung des Unispitals Zürich
Zürcher Politiker machen sich vor allem Sorgen wegen potenziellen Kostenüberschreitungen und um den Datenschutz.
Loading
Zürcher Politiker machen sich vor allem Sorgen wegen potenziellen Kostenüberschreitungen und um den Datenschutz.
Der Regierungsrat schickt einen Entwurf zu einer Teilrevision des Steuergesetzes in die Vernehmlassung. Sie wird erstmals über die neue E-Mitwirkungs-Plattform durchgeführt.
An den Volksschulen der Stadt sind mittlerweile grossflächig iPads im Einsatz. Das dafür vorgesehene Budget von 4,5 Millionen Franken wurde nicht komplett ausgeschöpft.
Zum Pilotkanton Appenzell Ausserrhoden stossen zuerst weitere Kantone. Ab Ende Jahr soll der digitale Lernfahrausweis dann im ganzen Land verfügbar sein.