EU untersucht Cloud-Nutzung durch die Öffentlichkeit

Die europäische Datenschutzbehörde hat angekündigt, dass sie gemeinsam mit 22 nationalen Regulierungsbehörden eine Untersuchung der Nutzung von Cloud-basierten Diensten im öffentlichen Sektor einleiten werde. Damit soll geprüft werden, ob die Dienstleistungen der grossen Cloud-Anbieter daten­schutz­konform sind. Die Initiative sei ein erster Schritt des koordinierten Durch­setzungsrahmens des Europäischen Datenschutzausschusses (EDPB), um die Einhaltung der DSGVO zu gewährleisten.

Die Ermittlungen werden sich auf über 80 öffentliche Einrichtungen im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum erstrecken. Darunter sollen sich auch EU-Institutionen befinden, die Sektoren wie Finanzen, Steuern, Bildung, Gesundheit oder IT-Dienstleistungen abdecken, teilte der EDPB mit. Gerade die Covid-19-Pandemie habe bei vielen Organisationen des öffentlichen Sektors einen digitalen Wandel ausgelöst. Sie könnten in Zukunft Schwierigkeiten haben, Produkte und Dienstleistungen zu erhalten, die den EU-Datenschutz­vor­schriften entsprechen, so die Behörde in ihrer Erklärung.

Für ihre Untersuchung wollen die Datenschützer mit einem "Coordinated Enforcement Framework" gemeinsame Synergien schaffen. Durch koordinierte Massnahmen rund um ein vorher vereinbartes Thema, sollen sie so zukünftig direkt vom Fachwissen der anderen lernen können. Laut ' Euractive ' sollen auch verschiedene Ermittlungsansätze miteinander harmonisiert und damit deren Wirkung verstärkt werden. "Mittelfristig wird dies zu einer besseren Durch­setzung der Vorschriften führen", sagte Gwendal Le Grand, Leiter des EDPB und zuständig für die Unterstützung und Koordinierung der Durchsetzung.