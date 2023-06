Euclid-Mission soll Rätsel um dunkle Materie lösen

Am 1. Juli startet das Euclid-Teleskop in den Weltraum. In den kommenden 6 Jahren soll die Mission die bislang grösste und genaueste 3D-Karte des Universums erstellten. An der Mission beteiligt sind auch Schweizer Institutionen.

"Wir sind sehr gespannt, ob beim Start alles gut geht", sagte Martin Melchior von der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) auf Anfrage der Nachrichtenagentur 'Keystone-SDA'. Der Start ist für den Forscher ein grosser Schritt: Seit dem Jahr 2010 ist er an der Vorbereitung der Euclid-Mission der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) beteiligt.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen mit dem neuen Teleskop eine Karte des Universums erstellen, zusammengesetzt aus Milliarden von Galaxien, die bis zu 10 Milliarden Lichtjahre entfernt sind.

Mehr Daten als alle Bücher zusammen

Zusammen mit Kolleginnen und Kollegen hat Melchior eine Software-Infrastruktur entwickelt, die das Management und die Verteilung der Daten über ein weltweites Datennetzwerk ermöglicht. "Ich hoffe, dass auch nach dem Start alles robust läuft und es nicht allzu viele Feuerwehrübungen gibt", sagte Melchior.

Bei der Mission geht es um unglaubliche Datenmengen. "Euclid selbst wird rund ein Petabyte Daten zur Erde schicken", sagte Melchior. Das ist aber bei weitem nicht alles an Daten, das anfallen wird. Die Euclid-Daten werden mit Daten anderer Missionen verknüpft, teilweise werden Kopien erstellt und auch bei der Verarbeitung entstehen weitere Daten. "Insgesamt rechnen wir mit 150 Petabyte an Daten", so Melchior weiter. Das entspricht knapp 12 Millionen Jahren Videomaterial in HD-Qualität. Oder das Dreifache aller von Menschen je geschriebenen Werke in allen Sprachen.

Licht ins Dunkle bringen

Aus diesen Daten erhoffen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Erkenntnisse über die dunkle Materie ablesen zu können. Neben der FHNW sind aus der Schweiz auch die Universität Zürich (UZH), die Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne (EPFL) und die Universität Genf (Unige) beteiligt. Insgesamt sind an "Euclid" rund 2000 Ingenieurinnen und Ingenieure, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 200 Forschungsinstituten in 15 Ländern beteiligt. Es ist laut der ESA das grösste astronomische Konsortium in der Geschichte.

Ursprünglich hätte "Euclid" mit einer russischen Sojus-Rakete starten sollen. Wegen des Kriegs in der Ukraine wurden die Raumfahrtkooperationen zwischen Europa und Russland jedoch im März 2022 abgebrochen. Nun wird das Teleskop an Bord einer Space-X-Rakete ins Weltall gebracht.