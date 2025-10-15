Europäische LLM Familie wächst

15. Oktober 2025 um 14:23
  • Künstliche Intelligenz
  • innovation
  • europa
Von links nach rechts: Olivier Debeugny, CEO, Raheel Qader, Leiter Forschung und Entwicklung, und Jean-Gabriel Barthélémy, KI-Ingenieur. Foto: Dragon LLM

Nach Apertus und Mistral Large kommt ein weiteres europäisches LLM.

Die französische Firma Dragon LLM, vorher Lingua Custodia, lanciert ihr gleichnamiges KI-Modell. Die Firma hat es auf den Supercomputern Leonardo in Italien sowie Jupiter in Deutschland trainiert. In Europa positioniert sie sich gemäss Medienmitteilung als Vorreiterin. Das Unternehmen behauptet, mit Dragon LM ein effizientes, nachhaltiges, frei zugängliches Open-Source-Modell geschaffen zu haben, das die europäische Souveränität beweist.
Mit 3,6 Milliarden Parametern zählt Dragon zu den kleineren Modellen im europäischen Vergleich und wurde nach Angaben der Entwickler mit 3 bis 5 Mal weniger Daten trainiert. Es basiert auf der Mamba-Architektur, welche einen effizienten Umgang mit langen Texteingaben gewährleistet, womit klassische Transformer-Modelle oft Schwierigkeiten haben. Es sind unter anderem diese Eigenschaften, die zu einer rechnerisch kostengünstigeren Inferenz führen. Zudem seien keine massiven GPUs nötig, was den Einsatz für KMU erleichtere.
Das produktionsreife Modell soll noch vor Jahresende starten, verkündigt die Firma auf LinkedIn. Zurzeit ist das Modell auf Hugging Face verfügbar.


