Europol erwischt fast 300 "Monopoly Marketplace"-User

Der europäischen Polizeibehörde Europol ist ein grosser Schlag gegen die Betreiber und User von "Monopoly Marketplace", einem ehemaligen Darknet-Marktplatz für Betäubungsmittel gelungen. Insgesamt 288 Beteiligte in 9 Ländern wurden festgenommen, darunter 2 Personen aus der Schweiz. Den Verdächtigen wird vorgeworfen, dass sie über die Plattform mit Drogen gehandelt haben.

Die Aktion lief unter dem Codenamen "Spector". Polizeibehörden in Öster­reich, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Polen, Brasilien, Gross­britannien, den USA und der Schweiz koordinierten dafür ihr Vorgehen. Neben 850 Kilogramm Betäubungsmitteln, darunter Kokain, MDMA, Ecstasy und LSD wurden auch 50,8 Millionen Euro in Kryptowährungen und Bargeld sowie über 100 Schusswaffen konfisziert.

Begonnen haben die Ermittlungen zu dem Fall bereits im November 2021 in Deutschland. Einen Monat später konnte der seit Mitte 2019 bestehende Darknet-Marktplatz dann gesichert und abgeschaltet werden, heisst es in einer Mitteilung der Polizeidirektion Oldenburg. Zuvor konnten die Ermittler aber noch nachvollziehen, dass die Server für den Handelsplatz in Deutschland und Finnland betrieben wurden.

Die auf den Servern sichergestellten Daten wurden analysiert und bildeten so die Grundlage für den jetzigen Ermittlungserfolg. Europol erklärt, dass die Behörde im Besitz von umfangreichen Käuferlisten des "Monopoly Market" ist. Wer darauf steht und noch nicht verhaftet wurde, dem könnten also in Zukunft noch rechtliche Konsequenzen drohen.