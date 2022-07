Eutelsat könnte Satelliten-Internet-Firma Oneweb kaufen

Eutelsat bestätigt, Gespräche mit den Besitzern von Oneweb über einen möglichen Zusammenschluss zu führen. Das französische Unternehmen reagiert mit der Stellungnahme auf Medienberichte. Zunächst hatte die 'Financial Times' über den möglichen Kauf der Satelliten-Internet-Firma berichtet.

Eutelsat bietet mit einer Flotte von 36 Satelliten Services für Videodienstleister, Telcos, ISPs und Regierungsbehörden.

Das Netzwerk von Oneweb umfasst mehrere hundert Satelliten, die mit Bodenstationen verbunden sind. Ziel ist, so eine Internetversorgung aus dem Weltall aufzubauen – ähnlich wie dies Elon Musk mit Starlink und Jeff Bezos mit Kuiper planen.

Das fusionierte Unternehmen, so Eutelsat, wäre der erste Multi-Orbit-Satellitenbetreiber, der sowohl im Low-Earth-Orbit (LEO) als auch im geostationären Orbit (GEO) agiere. Man wäre in einer einzigartigen Position, den Markt für Satellitenkonnektivität zu adressieren, der bis 2030 auf ein Volumen von 16 Milliarden Dollar ansteigen werde.

Die Transaktion, so Eutelsat, wäre der nächste logische Schritt in der erfolgreichen Partnerschaft zwischen Eutelsat und Oneweb. Kommt der Deal zustande, sollen die Aktionäre von Eutelsat und Oneweb jeweils 50% der Anteile des kombinierten Unternehmens erhalten.

Es könne aber nicht garantiert werden, dass es zu einem Abschluss kommt, betont Eutelsat in der Mitteilung. Man werde über die weiteren Entwicklungen informieren.

Vor rund zwei Jahren geriet Oneweb in finanzielle Schieflage und wurde unter Gläubigerschutz gestellt. Später wurde Oneweb von der britischen Regierung und einem Konsortium übernommen. Eutelsat ist bereits mit rund 23% am Satellitenbetreiber beteiligt. An Eutelsat selbst sind sowohl der französische Staat als auch ein chinesischer Fonds beteiligt.