Ex-Avaloq-CEO erhält weiteren VR-Sitz

Der Verwaltungsrat der Julius Bär Gruppe schlägt an der Generalversammlung vom 13. April Jürg Hunziker zur Wahl als neues Verwaltungsratsmitglied vor. Er werde das Gremium ergänzen, nachdem Heinrich Baumann in Kürze die maximale Amtsdauer für Verwaltungsratsmitglieder erreichen wird, teilt die Bank mit. Auch Ivo Furrer, seit 2017 im Amt, strebe keine Wiederwahl mehr an.

Hunziker verfüge über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche, so die Mitteilung. Bis März 2021 war er CEO von Avaloq, übernahm danach eine neue Rolle als Senior Advisor bei dem Unternehmen, von der er Anfang 2022 zurücktrat. Seither gehört er laut seinem Linkedin-Profil verschiedenen Boards an, so bei Avaloq, Nchain und Swisspeers.

Romeo Lacher, Präsident des Verwaltungsrats von Julius Bär, sagt in der Mitteilung: "Ich bin hocherfreut, dass mit Jürg Hunziker ein in der Branche äusserst angesehener Experte für unseren Verwaltungsrat nominiert wurde. Mit seinem exzellenten und internationalen Leistungsausweis sowie seiner Erfahrung als CEO eines führenden Schweizer Softwareunternehmens für Finanzdienstleistungen ist er eine ideale Ergänzung für unseren Verwaltungsrat."