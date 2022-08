Ex-Digitalchef des BAG heuert bei Berner Fachhochschule an

Auch im Gesundheitsbereich soll die Digitalisierung dazu führen, dass Prozesse vereinfacht und Kosten gesenkt werden. Mit Hinblick auf die kommenden Herausforderungen, so eine Mitteilung der Berner Fachhochschule (BFH), erweitere man die Kompetenzen im Bereich der Medizininformatik.

Verstärkt werde der Bereich per August mit Sang-Il Kim und Gert Krummrey, teilt die BFH mit. Sang-Il Kim stiess im April 2020, auf dem Peak der ersten Corona-Welle als erster Leiter der Abteilung Digitale Transformation zum Bundesamt für Gesundheit (BAG). Er hatte das BAG dann aber Ende 2021 auf eigenen Wunsch verlassen , wie uns das Bundesamt erklärte.

Sang-Il Kim verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen E-Health und Digitalisierung des Gesundheitswesens. Er war nach einer medizinischen Ausbildung bis 2008 bei Siemens Business Services und Siemens Healthcare Services in Deutschland und der Schweiz tätig, zeigt sein Linkedin-Profil. Später arbeitete er bei eHealth Suisse sowie der Schweizerischen Post.

Gert Krummrey, Professor an der BFH.

Seit Februar ist Gert Krummrey als Lehrbeauftragter für den Fachbereich Medizininformatik tätig. Er wurde per 1. August 2022 zum Professor gewählt. Der Mediziner war zuvor rund 10 Jahre bei der Insel Gruppe in Bern tätig. Dort amtete er unter anderem als Chief Medical Information Officer und zuletzt als Notfallmediziner sowie als Head of Digital Transformation des universitären Notfallzentrums.