Ex-Fujitsu-Chef übernimmt Europa-Führung bei Nokia

Nokia gibt die Ernennung von Rolf Werner zum Senior Vice President der Region Europa bekannt. Er werde direkt an den Chief Customer Experience Officer, Ricky Corker (CCEO), berichten, heisst es in einer Mitteilung.

Werner blickt auf eine lange IT-Karriere im DACH-Raum zurück. Bis Ende 2016 arbeitete er in verschiedenen Führungspositionen für T-Systems. Danach wurde er Head of Central Europe bei Fujitsu und wechselte anschliessend 2020 als DACH-Chef zu Cognizant. Unter seiner Führung habe Cognizant ein zweistelliges Wachstum in der Region erzielt, unter anderem durch die Übernahme von ESG Mobility, so die Mitteilung.

Nokia-CCEO Ricky Corker sagt in der Mitteilung: "Mit seiner breiten Branchenerfahrung, die er in der Softwarebranche, bei Service Providern und in vielen anderen Bereichen gesammelt hat, wird Rolf dazu beitragen, die europäische Organisation von Nokia durch die nächste Phase unserer Unternehmensentwicklung zu führen." Werners Team werde CSPs und Unternehmen vor allem bei der Einführung von 5G, Glasfaser-Breitband und privatem Mobilfunk begleiten.