Ex-Schweiz-Chef von Salesforce wechselt zu Palantir

Wie Blaise Roulet auf Linkedin bekannt gab, amtet er seit Anfang Mai 2022 als Head of Sales Europe bei Palantir. Zuvor war Roulet über 7 Jahre für Salesforce tätig, zuletzt als Senior Vice President, EMEA Strategic Customers. Von 2015 bis 2021 hatte er bei Salesforce als Schweiz-Chef das hiesige Geschäft aufgebaut. Gegenüber dem 'ICTjournal' bestätigte der Waadtländer seinen Stellenwechsel.

Head of Sales Europe sei eine neu geschaffene Position bei Palantir, erklärte Roulet gegenüber dem 'ICTjournal' . Seine Aufgabe sei, nationale Organisationen aufzubauen, um die bestehenden gewerblichen Kunden zu betreuen, aber auch neue zu gewinnen. "In den letzten Jahren hatten wir grosse Erfolge im Pharma-, Finanz- und Industriesektor. Wir beabsichtigen, auf unseren Erfolgen aufzubauen, um weitere Kunden zu gewinnen", so Roulet.

Neueinstellungen seien in Europa im Vertrieb geplant. Auch in der Schweiz würden Stellen geschaffen. In Altendorf im Kanton Schwyz eröffnete das US-Unternehmen im Frühling 2021 seinen Europa-Hub. In einem ersten Schritt will das Analytics-Unternehmen 20 bis 40 neue Arbeitsplätze für Software-Ingenieure einrichten.