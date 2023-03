Ex-Uber-Manager leitet Fonds für Schweizer Tech-Firmen

Das in Genf ansässige Investmenthaus Ace & Company hat einen neuen Partner. Der ehemalige General Manager von Uber Frankreich, Österreich und der Schweiz, Steve Salom, stösst neu dazu. Er ist ab sofort nicht nur Co-Manager des Venture-Capital-Bereichs des Unternehmens, sondern soll auch den nächsten Fonds leiten. Ace Swiss Tech Outliers zielt darauf ab, das vielversprechende Schweizer Tech-Ökosystem und die Diaspora auf der ganzen Welt voranzubringen.

Geplant ist, 150 Millionen Euro in Tech-Startups zu investieren (Seed- und Series-A-Finanzierungsrunden). Dabei steht insbesondere die Schweiz im Fokus. "Die Idee ist, dass die Schweiz als Thema und nicht als geografische Region im Mittelpunkt steht", erklären Unternehmensvertreter auf Anfrage von 'Tech.eu' . Man wolle also nicht nur in Schweizer Unternehmen per se investieren, sondern auch in Schweizer Gründer, in der Schweiz ausgebildete Gründerinnen oder auch Unternehmen, die ihre Technologie hierzulande entwickelt haben.