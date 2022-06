Ex-Zühlke-Finanzchef wird Adnovum-Finanzchef

Wie Adnovum mitteilt, wird Marco Pizzorusso, der aktuelle CFO der Vertec-Gruppe, per 1. August bei Adnovum die Rolle des CFO übernehmen. Sein Vorgänger, Roger Bösch, der die Stelle in den letzten 7 Jahren innehatte, werde das Unternehmen per Ende Juni verlassen, um die oft zitierte neue Herausforderung anzunehmen.

Pizzorusso hat schon eine lange Karriere im Finanzwesen von Tech- und Software-Unternehmen hinter sich. Er startete gemäss seinem Linkedin-Profil 1998 als Lehrling bei Cerberus / Siemens und arbeitete sich zum Management Accountant hoch. 2003 wechselte er zu Phillips und 2005 zu Zühlke, wo er mehr als 15 Jahre lang blieb. Die letzten 9 Jahre davon amtete er als Group Chief Financial Officer und Mitglied der Geschäftsleitung der Gruppe, bevor er 2021 zu Vertec wechselte.

Als CFO von Adnovum wird Pizzorusso ebenfalls Mitglied der Geschäftsleitung beziehungsweise des Leadership Teams sein, wie sie bei der Schweizer Softwareschmiede genannt wird. Zusätzlich soll er eine ganze Reihe weiterer Aufgaben übernehmen. Neben der finanziellen Führung wird er laut Adnovum auch für Group IT Services and Solutions, Legal, Risk & Compliance, Office-Management, Partner-Management und das Sales & Project Office verantwortlich sein.