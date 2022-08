Explosion in US-Rechenzentrum von Google

In einem Rechenzentrum von Google ist es in der Nacht auf heute zu einer grösseren Explosion gekommen. Wie die Tageszeitung 'Omaha World-Herald' schreibt, wurden dabei drei Personen verletzt. Sie werden in einem Spital behandelt.

Was genau im Google-Datacenter Council Bluffs im US-Bundesstaat Iowa vorgefallen ist, ist noch unklar. Der 'Herald' berichtet mit Berufung auf die lokale Feuerwehr von einer "grösseren Explosion". Es habe sich "definitiv um eine Art elektrisches Problem" gehandelt. Ein Feuer soll demnach nicht ausgebrochen sein.

Die verletzten Elektriker seien wach und ansprechbar, erklärte Google in einer Stellungnahme. "Die Gesundheit und Sicherheit aller Arbeitnehmer haben für uns oberste Priorität, und wir arbeiten eng mit unseren Partnern und den örtlichen Behörden zusammen, um die Situation gründlich zu untersuchen", wird ein Unternehmenssprecher bei 'sfgate.com' zitiert.