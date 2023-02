ESXi-Angriffe erreichen die Schweiz

Seit dem 3. Februar häufen sich die Warnungen von Cybersecurity-Behörden vor einer Angriffswelle mit Ransomware . In der Schweiz seien bisher noch keine direkten Meldungen von Betroffenen eingegangen, teilte das NCSC am 7. Februar auf Anfrage von 'Swisscybersecurity.net' mit. Die Behörde habe aber Kenntnis von"rund 100 verwundbaren Systemen in der Schweiz, davon sind 10 gemäss den uns vorliegenden Informationen bereits durch Cyberkriminelle erfolgreich verschlüsselt worden".