EY bläst Aufspaltung ab

Das Projekt Everest wurde 2021 angestossen und vergangenes Jahr vom globalen Führungsteam beschlossen. Anschliessend hätten die einzelnen Landesgesellschaften respektive die weltweit 13'000 EY-Partner dem Vorhaben zustimmen müssen. Nach der Abspaltung hätte das lukrative Beratungsgeschäft an die Börse gebracht werden sollen.

Mit der Aufspaltung wollte EY auch Forderungen von Aufsichtsbehörden nachkommen. Wenn Wirtschaftsprüfer die von ihnen geprüften Unternehmen zugleich bei Übernahmen oder Umstrukturierungen beraten, könnten Interessenskonflikte entstehen, so die Befürchtung.

Offenbar war die Trennung insbesondere in der US-Landesvertretung umstritten . Die Führungsmannschaft habe an der finanziellen Stärke der Prüfungseinheit gezweifelt. "Angesichts der strategischen Bedeutung des US-Mitgliedsunternehmens für das Projekt Everest stellen wir die Arbeit an dem Projekt ein", zitiert 'Finews' weiter aus dem Memo. In den USA erwirtschaftet EY rund 40% seines Umsatzes.