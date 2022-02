EZB bereitet Banken auf russische Cyberattacken vor

Die Europäische Zentralbank (EZB) bereitet Banken auf mögliche Cyberangriffe aus Russland vor. Hintergrund der Gefahr sollen die Spannungen im Ukraine-Konflikt sein, so zwei Insider gegenüber 'Reuters'. Die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine hätten europäische Politiker und Wirtschaftsexperten verunsichert. Die EZB unter der Leitung von Christine Lagarde sei wegen der möglichen Gefahr von russischen Cyberangriffen auf Banken alarmiert.

Die Zentralbank habe die Geschäftsbanken deshalb zu ihren Abwehr­me­ch­a­nismen befragt. Zudem sollen durch Angriffssimulationen die Fähigkeiten zur Abwehr von Cyberattacken getestet werden, so die Quelle. Gegenüber 'Reuters' lehnte die EZB eine Stellungnahme bisher ab. Weitere Warnungen gab es auch in den UK und den USA: Sowohl das britische National Cyber Security Centre (NCSC) als auch das New Yorker Department of Financial Services haben vor Cyberangriffen gewarnt.