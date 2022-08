Facebook-Newsfeed wird zur Spam-Schleuder

Statt den gewohnten Inhalten erhielten Facebook-Nutzerinnen und -Nutzer am Mittwochvormittag Nachrichten wildfremder Menschen angezeigt.

Facebook erklärte das Problem mit einem Konfigurationsfehler und entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten. Besonders hart traf es einige Nutzer, die bei Facebook Beiträge von sehr populären Künstlern wie zum Beispiel Coldplay, Taylor Swift oder Lady Gaga abonniert hatten. In den Feeds der betroffenen Nutzenden war teilweise nichts ausser "Fan-Nachrichten" zu sehen.

Das mag auf den ersten Blick harmlos klingen, ist es aber nicht. Cyberkriminelle nutzten den Fehler bei Facebook für sich aus und verschickten mittels Postings an die Walls von Prominenten werberische Inhalte für Kryptowährungen oder Links zu illegalen Inhalten, in der Hoffnung auf eine möglichst hohe Verbreitung. Die Runde drehte übrigens auch ein Sandwitch mit dem Titel "If you see this share it to another celebrities Facebook page keep the turkey sandwich moving." Ein besseres Symbolbild für Spam wäre fast nicht möglich gewesen.

Im Laufe des Mittwochvormittags hiesiger Zeit kriegte Facbook das Problem wieder in den Griff und die Spamnachrichten wurden weniger. Später verschwanden sie dann ganz.