Fachkräftemangel – keine Entspannung in Sicht

Der Fachkräftemangel hat die IT-Branche weiter im Griff – eine Beruhigung ist nicht absehbar. So belegen Informatikberufe auf dem Fachkräftemangel-Index den 2. Platz, aktuell sind rund 10 300 Stellen in der IT-Branche ausgeschrieben. Besonders gesucht sind Entwicklerinnen und Analytiker von Software und IT-Anwendungen. Und, die Prognosen sind düster: Die ICT Berufsbildung Schweiz schätzt, dass im Schweizer IT Jobmarkt bis 2030 eine Lücke von fast 40'000 Personen klaffen wird. Und das obschon immer mehr junge Menschen Informatik studieren – aktuell verzeichnen die universitären Hochschulen in der Schweiz ein Plus von 673 Informatik-Studierenden gegenüber dem Vorjahr. Gründe für den sich weiter zuspitzenden Fachkräftemangel sind das Wirtschaftswachstum und die Digitalisierung. Bei Swisscom etwa sind jeden Monat 200 bis 300 Stellen offen, die Rekrutierung ist oft harzig und geht ins Geld. Im Interview mit Inside IT sagt David Luyet, Leiter der Abteilung "Talent Attraction" bei Swisscom dazu: «Darum, aber vor allem auch aus betrieblicher Sicht ist es wichtig, dass wir die Stellen schnell besetzen. Wir setzen alles daran, dass uns dies gelingt.»

