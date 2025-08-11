Fadata hat einen neuen DACH-Sales Director

Fadata, Anbieter von Software für Versicherungsunternehmen, hat personelle Neuerungen bekannt gegeben: Ab sofort verantwortet Andreas Everett als Sales Director DACH den strategischen Vertrieb und den Ausbau der Marktpräsenz des Unternehmens in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ziel sei es, die Marktpräsenz des Anbieters zu erweitern und Versicherer bei der Modernisierung ihrer IT-Infrastruktur zu begleiten.

Everett kenne die Herausforderungen regulierter Märkte, so eine Mitteilung. Er bringe über 20 Jahre Erfahrung in der Versicherungs- und Technologiebranche sowie Know-how in den Bereichen digitale Transformation, SaaS und Cybersecurity mit. Zuletzt war er in leitenden Positionen bei internationalen Unternehmen wie Infocert und iProov tätig.

Der 1990 gegründete Softwareanbieter zählt eigenen Angaben zufolge grosse Versicherungsunternehmen aus aller Welt zu seinen Kunden, darunter Zurich. Neben seinem Hauptsitz in München unterhält Fadata mehrere Niederlassungen in Europa, darunter Softwareentwicklungs- und Betriebszentren in Sofia und Burgas (Bulgarien). Insgesamt beschäftigt das Unternehmen gut 250 Mitarbeitende.