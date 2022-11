Faigle holt Digitalisierungs-Chef in die Geschäftsleitung

Der Druck- und Dokumentenmanagement-Spezialist Faigle holt einen Digitalisierungs-Chef mit an Bord. Stephen Trowbridge verstärkt seit November die Geschäftsleitung als Chief Digital Officer. So wolle man die strategische Ausrichtung zum digitalen Gesamtlösungsanbieter etablieren, heisst es in einer Mitteilung. Trowbridge werde in seiner neu geschaffenen Rolle eng mit Faigle-CEO Simeon Roth zusammenarbeiten, um das Unternehmen weiter voranzutreiben.

"Mit dem Zuwachs von Stephen Trowbridge in der Geschäftsleitung werden wir unsere Kunden bei der digitalen Transformation ihrer Unternehmen noch besser unterstützen und weiterentwickeln können", schreibt Roth, der seinen CEO-Posten erst vor einem Jahr angetreten hat. "Aber auch intern werden wir profitieren, mit digitalen Werkzeugen effizient arbeiten zu können."

Simeon Roth ist seit November 2021 CEO beim Druck- und Dokumentenmanagement-Spezialisten. Foto: zVg

Trowbridge startete bereits im Juni 2022 als Head of Professional Services bei Faigle. Zuvor arbeitete er gemäss seinem Linkedin-Profil als Leiter Embedded Software Engineering für den Elektronik-Hersteller Trafag und als Leiter Technik & Entwicklung für die Karosseriewerkstatt Sortimo Walter Rüegg. Seine Karriere startete er als R&D Engineer bei Sensirion. So bringt Trowbridge laut Faigle grosse Erfahrung in den Bereichen Digitalisierung, Entwicklung und Engineering mit.

"Ich freue mich sehr auf die Herausforderung, Faigle in allen digitalen Aspekten unterstützen zu können, damit wir unser Angebot stärken und unsere Kunden noch besser auf ihrer digitalen Reise begleiten können", lässt sich der neue Digitalisierungsleiter zitieren.