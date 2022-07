Faigle legt Tochterfirmen zusammen

Faigle stellt sich per 4. Juli 2022 neu auf. Neu werden nebst Faigle Solutions und René Faigle auch die Tochterunternehmen Couvertic und CM First unter der Dachmarke Faigle geführt, teilt das Unternehmen mit. Die Tochterfirmen Tibo, PWS Cardinaux und Print & More Logistics bleiben eigenständig. Mit diesem Schritt reagiere Faigle auf die Bedürfnisse der Kunden und den Wandel der digitalen Transformation.

"Wir können unseren Kunden so relevante Kernleistungen aus einer Hand anbieten, massgeschneiderte Lösungen entwickeln und werden unserem hohen Service-Gedanken noch gerechter", sagt Simeon Roth, CEO von Faigle, in der Mitteilung. Mit der kontinuierlichen Erweiterung der Kompetenzen in den Bereichen Dokumentenmanagement, Prozessmanagement und ECM sei man heute einer der wichtigsten Gesamtlösungsanbieter auf dem Schweizer Markt.