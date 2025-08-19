Fairtiq kommt neu in der Slowakei zum Einsatz

Autonome Fahrzeuge erkunden das Furttal
Auf Strassen der Kantone Aargau und Zürich verkehren künftig zwei selbstfahrende Autos. Sie erfassen Fahrbahn und Umgebung, um für den autonomen Betrieb vorbereitet zu sein.
Loading
Auf Strassen der Kantone Aargau und Zürich verkehren künftig zwei selbstfahrende Autos. Sie erfassen Fahrbahn und Umgebung, um für den autonomen Betrieb vorbereitet zu sein.
Für die ehemalige ZKB Österreich gibt es ein neues Kernbankensystem: Im Rahmen der Fusion mit der LLB Österreich wird die IT auf den Gruppenstandard Avaloq migriert.
In einer Umfrage geben rund 2000 Ärztinnen und Ärzte den Klinikinformationssystemen schlechte Noten. Dazu kommt, dass sicherheitsrelevante Vorfälle oft nicht gemeldet werden.
Die in HOCH zusammengeschlossenen Ostschweizer Spitäler wollen die "Patient Journey" durchgängig digitalisieren und vereinheitlichen.