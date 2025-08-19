Fairtiq kommt neu in der Slowakei zum Einsatz

Fairtiq geht eine neue Partnerschaft mit der nationalen Eisenbahngesellschaft der Slowakei, ZSSK, ein. In den nächsten Monaten werde ein einjähriges Pilotprojekt für den Einsatz der mobilen Ticketing-Lösung (Pay as you go) von Fairtiq gestartet, teilt die Schweizer Firma mit. Das Projekt umfasse alle nationalen Strecken von ZSSK.

"Mehr als 52% unserer Kundinnen und Kunden nutzen bereits digitale Services, um Tickets über mobile oder Online-Plattformen zu kaufen. Fairtiq ist für uns daher der nächste logische Schritt hin zu einem einfacheren und komfortableren Reisen mit dem Zug", erklärt ZSSK-CEO Peter Helexa in der Mitteilung. Grund für die Zusammenarbeit sei auch, dass Fairtiq über umfassende Erfahrungen in mehreren europäischen Ländern verfüge.

Bis jetzt ist die Lösung in neun europäischen Ländern verfügbar: Österreich, Tschechien, Dänemark, Schweden, Frankreich, Deutschland, Italien, Liechtenstein und in der Schweiz. Für das Unternehmen sei dies die erste Kooperation mit einer nationalen Eisenbahngesellschaft in Mittel- und Osteuropa mit vollständiger Netzabdeckung. Fairtiq ist bereits in der Region Zlín in der benachbarten Tschechischen Republik im Einsatz, doch diese neue Partnerschaft bedeute einen strategischen Ausbau in der Region.