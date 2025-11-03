Fenaco beteiligt sich an Quickline

Abo
Der RZ-Fachkräftemangel in der Schweiz
In den USA wird Alarm geschlagen, tausende Arbeitskräfte würden in Rechenzentren fehlen. Wie ist die Lage in der Schweiz? Inside IT hat bei RZ-Betreibern nachgefragt.
