Fenaco beteiligt sich an Quickline

3. November 2025 um 15:11
  • channel
  • Telco
  • Quickline
  • Fenaco
image
Foto: zVg

Fenaco erwirbt eine Minderheitsbeteiligung. Durch die Partnerschaft soll insbesondere die digitale Infrastruktur im ländlichen Raum gestärkt werden.

Die Fenaco Genossenschaft beteiligt sich am Quickline-Verbund. Laut Mitteilung handelt es sich um eine Minderheitsbeteiligung. Wie hoch diese ist, wurde nicht bekannt gegeben. Ebenso wurde über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart.
Während Quickline Telekom-Lösungen anbietet und mit Smart-Metern auch im Energiegeschäft tätig ist, verfügt die Agrargenossenschaft Fenaco über Marken in der Lebensmittel- und Energiebranche sowie im Detailhandel. Mit Bison gehört zudem ein IT-Dienstleister zum Konzern.
Ziel der Partnerschaft ist laut Mitteilung, "die digitale Infrastruktur im ländlichen Raum zu stärken und gemeinsame Entwicklungspotenziale zu nutzen". Egon Perathoner, CEO von Quickline, erklärt: "Ich bin überzeugt, dass beide Unternehmen voneinander profitieren und ihre Marktpositionen stärken und weiter ausbauen können. Es freut mich ausserordentlich, dass Fenaco das Wachstumspotenzial in der Telekommunikations- und Energiebranche mit uns erkannt hat, uns damit den Rücken im hartumkämpften Markt stärkt und uns ihr Vertrauen schenkt."
Michael Feitknecht, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Fenaco, sagt: "Die Fenaco Genossenschaft versorgt die Bevölkerung im ländlichen Raum mit Lebensmitteln, Alltagsgütern und Energie. Die digitale Infrastruktur und die Anbindung an Datennetzwerke spielen in diesem Kontext eine immer wichtigere Rolle. Das gilt insbesondere auch für die Landwirtschaft." Zusammen mit Quickline könne man dieses Potenzial für die Kundinnen und Kunden sowie Genossenschaftsmitglieder weiterentwickeln.

