FH Graubünden startet Bachelor für KI in Software Engineering

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz eröffnet Unternehmen neue Möglichkeiten. Mit Large Language Models lassen sich nicht nur Texte für eine Website oder Marketing-Kampagnen, sondern auch Software-Code schreiben. Dies verändere die Anforderungen an Software Engineers, schreibt die Fachhochschule Graubünden.

Deswegen bietet die FH ab dem Herbstsemester den neuen Bachelorstudiengang "Artificial Intelligence in Software Engineering" an. Mit diesem sollen Studierende eine Ausbildung in Informatik und Softwareentwicklung mit Vertiefung im KI-Bereich erhalten. Diese Kombination von KI und Softwareentwicklung sei schweizweit einzigartig und werde den Beruf der Softwareentwicklung prägen, glaubt Studienleiter Corsin Capol von der FH Graubünden.

Partnerunternehmen sorgen für Praxisbezug

Wegweisend für das neue Studienangebot sei das Informatik-Profilfeld "Computational Science" in der Hochschul- und Forschungsstrategie der Bündner Regierung. Für das neue Angebot habe die Fachhochschule mit verschiedenen nationalen und regionalen Unternehmen partnerschaftliche Vereinbarungen getroffen. Damit soll der Praxisbezug gestärkt sowie Wirtschaft und Industrie in das Studium eingebunden werden.

Studierende sollen in der 4-jährigen Ausbildung unter anderem lernen, wie mit KI die Softwareentwicklung beschleunigt oder die Qualität von Code verbessert werden kann. KI minimiere manuelles Coding und betone die konzeptionellen Fähigkeiten von Entwicklerinnen und Entwicklern, sagt Pascal Keller, CEO von Inventx. Das Churer Bankensoftwarehaus ist neben dem Davoser Lab42 von Mindfire, Inficon, Polycontact oder 08Eins eines der Partnerunternehmen der Fachhochschule.