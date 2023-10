FHNW findet Direktorin für Informatik-Hochschule

des neuen Instituts in Brugg-Windisch und einem Standort nördlich des Juras in einem der beiden Basel. Jetzt wurde man zumindest bei der Personalie fündig: Der Fachhochschulrat hat am 30. Oktober 2023 Doris Agotai zur Direktorin der neuen Hochschule für Informatik gewählt. Ende April 2023 haben die Regierungen des Bildungsraums Nordwestschweiz ihre Pläne für eine neue Hochschule für Informatik präsentiert. Deshalb war die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) auf der Suche nach einer Person für die Leitung des neuen Instituts in Brugg-Windisch und einem Standort nördlich des Juras in einem der beiden Basel. Jetzt wurde man zumindest bei der Personaliefündig: Der Fachhochschulrat hat am 30. Oktober 2023 Doris Agotai zur Direktorin der neuen Hochschule für Informatik gewählt.

Agotai verfügt gemäss der FHNW über einen interdisziplinären Hintergrund und über 15 Jahre Lehr- und Forschungserfahrung in der Informatik. Sie schloss ihr Studium in Architektur 1997 an der ETH Zürich ab und erlangte 2005 am selben Institut ihre Promotion im Bereich Film und Architektur. Von 1997 bis 2016 übte sie verschiedene Fach- und Lehrfunktionen im Bereich Architektur, Film und Szenografie aus.

Von 2007 bis 2017 war sie an der Fachhochschule Nordwestschweiz für Technik Professorin für Informationsvisualisierung am Institut für 4D-Technologien und von 2018 bis 2022 Leiterin des Instituts für interaktive Technologien. Seit 2022 amtet Agotai als Leiterin des Bereichs Transfer, anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung. Dazu ist sie Mitglied der Hochschulleitung der Hochschule für Technik FHNW.

Ihre Stelle tritt die neue Leiterin per April 2024 an. "Als Direktorin wird sie den organisatorischen Aufbau sowie die strategische und operative Führung der neuen Hochschule für Informatik FHNW verantworten", schreibt die FHNW in einer Mitteilung. Sie soll die Positionierung der Hochschule etablieren und deren Aus- und Weiterbildungsangebot ausbauen sowie ein regionales und nationales Netzwerk der Hochschule etablieren. Gleichzeitig wird sie auch die Entwicklung der FHNW mitverantworten.

Jürg Christener, der seit der Gründung der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW Direktor der Hochschule für Technik FHNW ist, wird per Ende Mai 2024 in den Ruhestand treten.