FHNW lanciert Bachelor in "Business Artificial Intelligence"

Die Hochschule für Wirtschaft der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) kündigt an, dass sie ab dem Studienjahr 2023 den neuen Bachelor-Lehrgang "Business Artificial Intelligence" anbieten wird. Dieses Studium sei auf die Anforderungen der modernen Wirtschaft zugeschnitten, in der ein zielgerichteter Einsatz von Künstlicher Intelligenz immer wichtiger für den Geschäftserfolg werde, so die FHNW.

Die Hochschule verspricht, dass der Kurs von Anfang an praxisnah sein werde. Das Hauptaugenmerk setze man auf den konkreten Nutzen von KI-Applikationen für Unternehmen und Organisationen sowie die Art und Weise, wie Menschen und KI miteinander interagieren und kooperieren.

Der Leiter dieses Studiengangs ist Professor Knut Hinkelmann. Der Lehrgang wird sich laut Hinkelmann nicht nur auf einen Aspekt von KI konzentrieren. "Stattdessen vermitteln wir den Studierenden umfassende Kenntnisse darüber, wo und wie KI die Effizienz und Effektivität von Prozessen steigern und so einen Wettbewerbsvorteil erzeugen kann". Der Unterricht behandle eine ganze Reihe von verschiedenen Facetten von KI, vom maschinellem Lernen über wissensbasierte Systeme und Sprachverarbeitung bis zur Robotik.