Finalisten des Digital Economy Awards gekürt

5. September 2025 um 14:40
Foto: Swiss Digital Economy Award

Rund 30 Personen und Unternehmen in der Schweiz haben die Chance, im November einen der begehrten Digital Economy Awards abzuräumen. Die Finalisten stehen jetzt fest.

Eine hochkarätig besetzte Jury hat entschieden: 20 Organisationen und neun Personen sind für den Final des Digital Economy Award am 13. November im Hallenstadion Zürich nominiert worden. Sie alle haben Innovationskraft, Nachhaltigkeit, gesellschaftlichen Nutzen und digitales Verantwortungsbewusstsein gemeinsam, so die Jury.
Einige der Finalistinnen und Finalisten der Digital Economy Awards. Foto: Inside IT
Laut Christian Hunziker liefern die Finalistinnen und Finalisten Antworten auf zentrale Fragen: "Wie lassen sich Daten nutzen, wie gelingt skalierbare Innovation und wie kann die Digitalisierung Gesellschaft und Wirtschaft messbar voranbringen?", so der Geschäftsführer des Veranstalters des Digital Economy Awards, SwissICT. Die Bewerber, die es nicht auf die Shortlist geschafft haben tröstete er mit den Worten: Schon das Pitchen vor der Jury sei ein Erfolg.
Folgende Finalistinnen und Finalisten wurden gekürt:
Nextgen Hero
  • Alexandra Allgaier, Universität St.Gallen (HSG)
  • Michael Jakob, Berner Fachhochschule
  • Nathalie Kern, Ostschweizer Fachhochschule
  • Simon Weigold, Universität Luzern

Next Global Hot Thing
  • Irmos Technologies
  • Largo.ai
  • Mimic Robotics
  • Roboa

Digital Excellence Gov & NPO
  • Amt für Wirtschaft des Kantons Zürich
  • Gemeinden Horgen und Thalwil sowie Städte Kloten und Uster mit Jaxforms
  • Swiss Guardia

Digital Excellence Commercial
  • Flawa iq
  • Insel Gruppe
  • ISS Schweiz mit Akenza
  • Kantonsspital Baden mit Trifact

The Pascal

ICT Education & Training – Kategorie 1-20 ICT-Mitarbeitende
  • Hustech Installations
  • Into Technologies
  • Möbel Pfister

ICT Education & Training – Kategorie 21-100 ICT-Mitarbeitende
  • Clavis IT
  • Convotis Schweiz
  • Leuchter IT Solutions

ICT Education & Training – Kategorie über 100 ICT-Mitarbeitende
  • Bühler
  • Liip
  • Suva
Interessenbindung: Inside IT ist Medienpartner der Digital Economy Awards und Mitveranstalter des "The Pascal"-Awards.











