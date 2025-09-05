Finalisten des Digital Economy Awards gekürt

Rund 30 Personen und Unternehmen in der Schweiz haben die Chance, im November einen der begehrten Digital Economy Awards abzuräumen. Die Finalisten stehen jetzt fest.
Eine hochkarätig besetzte Jury hat entschieden: 20 Organisationen und neun Personen sind für den Final des Digital Economy Award am 13. November im Hallenstadion Zürich nominiert worden. Sie alle haben Innovationskraft, Nachhaltigkeit, gesellschaftlichen Nutzen und digitales Verantwortungsbewusstsein gemeinsam, so die Jury.
Einige der Finalistinnen und Finalisten der Digital Economy Awards. Foto: Inside IT
Laut Christian Hunziker liefern die Finalistinnen und Finalisten Antworten auf zentrale Fragen: "Wie lassen sich Daten nutzen, wie gelingt skalierbare Innovation und wie kann die Digitalisierung Gesellschaft und Wirtschaft messbar voranbringen?", so der Geschäftsführer des Veranstalters des Digital Economy Awards, SwissICT. Die Bewerber, die es nicht auf die Shortlist geschafft haben tröstete er mit den Worten: Schon das Pitchen vor der Jury sei ein Erfolg.
Folgende Finalistinnen und Finalisten wurden gekürt:
Nextgen Hero
Alexandra Allgaier, Universität St.Gallen (HSG)
Michael Jakob, Berner Fachhochschule
Nathalie Kern, Ostschweizer Fachhochschule
Simon Weigold, Universität Luzern
Next Global Hot Thing
Irmos Technologies
Largo.ai
Mimic Robotics
Roboa
Digital Excellence Gov & NPO
Amt für Wirtschaft des Kantons Zürich
Gemeinden Horgen und Thalwil sowie Städte Kloten und Uster mit Jaxforms
ICT Education & Training – Kategorie 1-20 ICT-Mitarbeitende
Hustech Installations
Into Technologies
Möbel Pfister
ICT Education & Training – Kategorie 21-100 ICT-Mitarbeitende
Clavis IT
Convotis Schweiz
Leuchter IT Solutions
ICT Education & Training – Kategorie über 100 ICT-Mitarbeitende
Bühler
Liip
Suva
Interessenbindung: Inside IT ist Medienpartner der Digital Economy Awards und Mitveranstalter des "The Pascal"-Awards.
