Finalisten des Digital Economy Awards gekürt

Eine hochkarätig besetzte Jury hat entschieden: 20 Organisationen und neun Personen sind für den Final des Digital Economy Award am 13. November im Hallenstadion Zürich nominiert worden. Sie alle haben Innovationskraft, Nachhaltigkeit, gesellschaftlichen Nutzen und digitales Verantwortungsbewusstsein gemeinsam, so die Jury.

Laut Christian Hunziker liefern die Finalistinnen und Finalisten Antworten auf zentrale Fragen: "Wie lassen sich Daten nutzen, wie gelingt skalierbare Innovation und wie kann die Digitalisierung Gesellschaft und Wirtschaft messbar voranbringen?", so der Geschäftsführer des Veranstalters des Digital Economy Awards, SwissICT. Die Bewerber, die es nicht auf die Shortlist geschafft haben tröstete er mit den Worten: Schon das Pitchen vor der Jury sei ein Erfolg.

Folgende Finalistinnen und Finalisten wurden gekürt:

Nextgen Hero Alexandra Allgaier, Universität St.Gallen (HSG)

Michael Jakob, Berner Fachhochschule

Nathalie Kern, Ostschweizer Fachhochschule

Simon Weigold, Universität Luzern

Next Global Hot Thing Irmos Technologies

Largo.ai

Mimic Robotics

Roboa

Digital Excellence Gov & NPO Amt für Wirtschaft des Kantons Zürich

Gemeinden Horgen und Thalwil sowie Städte Kloten und Uster mit Jaxforms

Swiss Guardia

Digital Excellence Commercial Flawa iq

Insel Gruppe

ISS Schweiz mit Akenza

Kantonsspital Baden mit Trifact

ICT Education & Training – Kategorie 1-20 ICT-Mitarbeitende Hustech Installations

Into Technologies

Möbel Pfister

ICT Education & Training – Kategorie 21-100 ICT-Mitarbeitende Clavis IT

Convotis Schweiz

Leuchter IT Solutions

ICT Education & Training – Kategorie über 100 ICT-Mitarbeitende Bühler

Liip

Suva

Interessenbindung: Inside IT ist Medienpartner der Digital Economy Awards und Mitveranstalter des "The Pascal"-Awards.