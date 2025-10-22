Finanzspritze fürs Bacs – zulasten der Armee-IT

Abo
Finanzkontrolle sieht beim EPD weiter Probleme
Für die Finanzkontrolle muss das Bundesamt für Gesundheit beim elektronischen Patientendossier weiter über die Bücher. Der Nutzen, die Kosten und die Sicherheit sind unklar.
Die Stärkung der digitalen Kapazitäten der Schweiz ist von entscheidender Bedeutung. Sie kann die Abhängigkeit vom Ausland verringern und gleichzeitig die Schweizer Wirtschaft fördern.
Die Beschaffungsplattform erhält demnächst neue Funktionen. Es ist der letzte Release der ersten Realisierungseinheit.
Mit der FDP hat die nächste Partei im Kantonsrat einen Vorstoss eingereicht. Sie will wissen, nach welchen Kriterien die Datenspeicherung in der Cloud erfolgt. Denn offenbar hat der Datenumzug in Luzern schon begonnen.