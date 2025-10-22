Finanzspritze fürs Bacs – zulasten der Armee-IT

Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats reagiert auf den markanten Anstieg der Cybervorfälle in der Schweiz und fordert zusätzliche Mittel für das Bundesamt für Cybersicherheit (Bacs). Wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht, beantragt die Kommission mit 17 zu 6 Stimmen bei 2 Enthaltungen ihrem Rat, die entsprechende Motion aus dem Ständerat ohne Änderungen anzunehmen. Diese sieht vor, das Bacs-Budget für das Jahr 2026 um 10 Millionen auf 26 Millionen Franken und in den Folgejahren um 5 Millionen auf jeweils 31 Millionen Franken zu erhöhen.

Nach Diskussionen um die Finanzierung habe sich die Mehrheit der Kommission schliesslich dafür ausgesprochen, die geforderten Mittel innerhalb des bestehenden IT-Budgets der Armee zu kompensieren. Diese Lösung entspricht auch der ursprünglichen Intention der Motionäre, stiess in der Vergangenheit jedoch auf Ablehnung seitens des Bundesrats . Dieser hatte betont, dass das Informatikbudget der Armee bereits stark beansprucht sei und zunehmend sicherheitsrelevante Aufgaben wie jene des Kommandos Cyber abdecke.