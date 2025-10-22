Finanzspritze fürs Bacs – zulasten der Armee-IT

22. Oktober 2025 um 10:57
image
Foto: cosmix / Pixabay

Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats spricht sich für eine deutliche Erhöhung des Budgets für das Bundesamt für Cybersicherheit aus – auf Kosten der Armee.

Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats reagiert auf den markanten Anstieg der Cybervorfälle in der Schweiz und fordert zusätzliche Mittel für das Bundesamt für Cybersicherheit (Bacs). Wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht, beantragt die Kommission mit 17 zu 6 Stimmen bei 2 Enthaltungen ihrem Rat, die entsprechende Motion aus dem Ständerat ohne Änderungen anzunehmen. Diese sieht vor, das Bacs-Budget für das Jahr 2026 um 10 Millionen auf 26 Millionen Franken und in den Folgejahren um 5 Millionen auf jeweils 31 Millionen Franken zu erhöhen.
Hintergrund der Forderung sei einerseits der Anstieg professioneller Cyberangriffe, wie er im Halbjahresbericht des Bacs dokumentiert ist, andererseits die neuen Aufgaben, die dem Amt übertragen wurden – insbesondere die Meldepflicht für Cybervorfälle bei kritischen Infrastrukturen.
Nach Diskussionen um die Finanzierung habe sich die Mehrheit der Kommission schliesslich dafür ausgesprochen, die geforderten Mittel innerhalb des bestehenden IT-Budgets der Armee zu kompensieren. Diese Lösung entspricht auch der ursprünglichen Intention der Motionäre, stiess in der Vergangenheit jedoch auf Ablehnung seitens des Bundesrats. Dieser hatte betont, dass das Informatikbudget der Armee bereits stark beansprucht sei und zunehmend sicherheitsrelevante Aufgaben wie jene des Kommandos Cyber abdecke.

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

imageAbo

Finanzkontrolle sieht beim EPD weiter Probleme

Für die Finanzkontrolle muss das Bundesamt für Gesundheit beim elektronischen Patientendossier weiter über die Bücher. Der Nutzen, die Kosten und die Sicherheit sind unklar.

publiziert am 22.10.2025
imageAbo

Parldigi direkt: Für echte digitale Souveränität in der Schweiz

Die Stärkung der digitalen Kapazitäten der Schweiz ist von entscheidender Bedeutung. Sie kann die Abhängigkeit vom Ausland verringern und gleichzeitig die Schweizer Wirtschaft fördern.

publiziert am 22.10.2025
image

Nächste Erweiterung für Simap steht an

Die Beschaffungsplattform erhält demnächst neue Funktionen. Es ist der letzte Release der ersten Realisierungseinheit.

publiziert am 21.10.2025
imageAbo

In Luzern geht die Debatte um Microsoft 365 weiter

Mit der FDP hat die nächste Partei im Kantonsrat einen Vorstoss eingereicht. Sie will wissen, nach welchen Kriterien die Datenspeicherung in der Cloud erfolgt. Denn offenbar hat der Datenumzug in Luzern schon begonnen.

publiziert am 20.10.2025