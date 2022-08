Five-Gründer Ulrich Tschanz reicht CEO-Posten weiter

Five Informatik bekommt einen neuen CEO. Der Verwaltungsrat des IT-Hauses hat Oliver Lyoth zum Nachfolger von Ulrich Tschanz ernannt. Lyoth tritt am 1. September 2022 in das Unternehmen ein und übernimmt ab Anfang 2023 die operative und strategische Geschäftsführung.

Oliver Lyoth kommt von T-Systems Schweiz, wo er laut Mitteilung über 20 Jahre in Management-Funktionen arbeitete. "Gerne werde ich mein Wissen und Engagement einbringen und zusammen mit dem Team die Five Gruppe in die Zukunft führen", wird er in der Mitteilung zitiert.

Ulrich Tschanz bleibt dem Unternehmen für bestimmte Projekte und als Verwaltungsrat erhalten. "Vor 35 Jahren wurden die Grundsteine für die Five gelegt, welche sich seitdem unter meiner Führung erfolgreich in der IT-Branche behaupten", sagt er zur Stabsübergabe und ergänzt, nun rücke die Zeit näher, in der er die Geschicke der Firma in neue Hände übergebe.