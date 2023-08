Florian Koeppli verlässt Nutanix

Vor ziemlich genau 9 Jahren hat Florian Koeppli die Stelle als Country Manager Switzerland bei Nutanix übernommen. Jetzt hat er das Unternehmen verlassen, wie er auf Linkedin mitteilt.

In den ersten Monaten sei er in der Schweiz alleine gewesen , schreibt Koeppli. Im Laufe der Jahre vergrösserte sich das lokale Team und die Anzahl der Kunden. Es sei für ihn eine grossartige Erfahrung gewesen, "ein Unternehmen von buchstäblich einer Person zu einer Organisation von etwa 30 Personen mit Vertrieb, Innendienst, Systemingenieuren, Channel, Marketing, technischen Kundenbetreuern, Dienstleistungen usw. aufzubauen", so er abtretende Länderchef. Seine nächste Station stehe noch nicht fest, zunächst werde er eine "kleine Pause" einlegen.