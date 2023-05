Florian Schütz bleibt "Mr. Cyber"

Florian Schütz wird per 1. Januar 2024 Direktor des neuen Bundesamts für Cybersicherheit. Das hat der Bundesrat entschieden, der mit diesem Entscheid für die nötige Kontinuität sorgt.

Im Dezember 2022 hatte die Regierung beschlossen, das heutige Nationale Zentrum für Cybersicherheit (NCSC), welches Schütz seit August 2019 leitete, vom Finanzdepartement als neues Bundesamt im Militärdepartement (VBS) anzusiedeln . Das VBS wird bis Ende Jahr die rechtlichen Grundlagen für den Transfer erarbeiten. Dieser kostet jährlich 13,7 Millionen Franken

Vor seinem Eintritt in die Bundesverwaltung war Florian Schütz unter anderem als Head of IT Risk & Security bei Zalando und als Verantwortlicher für Business Development Cyber & Intelligence bei der Ruag tätig.