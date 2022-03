Floris van Heijst wird DACH-Chef bei Alight Solutions

Der in der Schweizer IT-Szene bekannte und in Küssnacht wohnhafte Ex-Microsoft-Mann Floris van Heijst ist von Alight Solutions zum Vice President für die Region DACH ernannt worden, wie das Unternehmen mitteilt. Der Markt in Deutschland, Österreich und der Schweiz sei strategisch wichtig, so der Spezialist für cloudbasierte Human Capital Management- und andere Business-Lösungen. Van Heijst solle die Expansion in diesem Markt vorantreiben.

Floris van Heijst hat bereits eine lange Karriere in der IT-Branche hinter sich. Hierzulande ist er vor allem bekannt, weil er 12 Jahre lang für Microsoft gearbeitet hat, zwischenzeitlich unter anderem als Marketingmanager und COO von Microsoft Schweiz. Andere Stationen seiner Karriere führten ihn zu Sybase, Peoplesoft und Serrala.

Aktuell ist er zudem Mitglied des Supervisory Boards des Meilemer Unternehmens Leanmade.