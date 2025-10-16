Flughafen Zürich sucht IT-Partner für Softwarepaketierung

16. Oktober 2025 um 07:23
Abo
image
Foto: Flughafen Zürich AG

Ab 2026 soll ein externer Dienstleister die Bereitstellung und Pflege von jährlich bis zu 250 Softwarepaketen übernehmen.

Die Flughafen Zürich AG (FZAG) plant, ihre Softwarepaketierung ab 2026 an einen spezialisierten IT-Dienstleister auszulagern. Das Unternehmen schreibt auf der Beschaffungsplattform Simap einen Fünfjahresvertrag aus, der die kontinuierliche Erstellung, Pflege und Bereitstellung von jährlich rund 200 bis 250 Softwarepaketen umfasst. Ziel sei es, die internen Prozesse zu entlasten und die Bereitstellung von Anwendungen für den Betrieb des Flughafens effizienter und standardisierter zu gestalten.
Jetzt Inside IT abonnieren und weiterlesen!
Profitieren Sie von unlimitiertem Zugang zu allen Inhalten für nur 100 Franken pro Jahr.

Bereits ein Abo gelöst?

Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

imageAbo

Bern zahlt 27 Millionen Franken für Microsoft

Der Kanton verlängert seine Verträge mit dem US-Konzern freihändig um drei Jahre. Es gibt funktionell und wirtschaftlich keine angemessene Alternative, lautet die Begründung.

publiziert am 16.10.2025
image

Scion-Netzwerk für bargeldlosen Zahlungsverkehr

Die an der ETH Zürich entwickelte Scion-Technologie nutzt der Dienstleister Worldline für den sicheren Austausch von Transaktionsdaten bei bargeldlosen Zahlungen.

publiziert am 16.10.2025
imageAbo

Freiburg holt SAP-Support für ECC und S/4Hana

Der Kanton war erst Anfang Jahr auf SAP S/4Hana migriert. Nun soll Dina IT Solutions für den Betrieb der ERP-Umgebung sorgen, inklusive dem Mandanten mit SAP ECC 6.0.

publiziert am 15.10.2025
image

Autonomer Bus fährt Passagiere durch Arbon

Während eines dreijährigen Pilotbetriebs bedient ein selbstfahrender Bus neun Haltestellen auf der Altstadtlinie. Die Touren werden vorerst von einem Sicherheitsfahrer begleitet.

publiziert am 15.10.2025