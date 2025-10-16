Flughafen Zürich sucht IT-Partner für Softwarepaketierung

Bern zahlt 27 Millionen Franken für Microsoft
Der Kanton verlängert seine Verträge mit dem US-Konzern freihändig um drei Jahre. Es gibt funktionell und wirtschaftlich keine angemessene Alternative, lautet die Begründung.
