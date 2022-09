Flyability sichert sich weitere 15 Millionen Franken

Die Firma für Indoor-Inspektionsdrohnen Flyability konnte in einer Series-C-Finanzierungsrunde von SBI Investment Japan 15 Millionen Franken ernten. Insgesamt hat sich das Schweizer Startup nun 22 Millionen Franken gesichert. Investoren waren gemäss ' Startupticker.ch ' unter anderem Swisscom, Dow, ETF Partners und Future Industry Ventures. Neu dazu kamen auch Cargill und Verve Ventures.

Die Investitionen sollen dem Unternehmen helfen, seine Position als Marktführer zu stärken. Mit dem Geld wolle es ausserdem neue Sensor- und Autonomiefunktionen für die Drohne Elios 3 entwickeln, schreibt 'Startupticker.ch' weiter.

"Der Drohnenmarkt hat sich in den letzten drei Jahren bemerkenswert entwickelt", sagt Patrick Thévoz, einer der Gründer, gegenüber 'Suasnews.com'. "Immer mehr Kunden setzen die Flugroboter in grossen Mengen erfolgreich ein." Thévoz startet das Unternehmen für drohnengestützte Industrielösungen zusammen mit Adrien Briod im Jahr 2014. Heute hat Flyability Niederlassungen in Ländern wie China, Singapur und den USA.