Forschungsausgaben steigen: Schweizer Firmen mischen vorne mit

Die Forschungsausgaben weltweit steigen stark: 889 Milliarden Euro investierten die 500 führenden Konzerne 2022 in den Bereich. Das ist ein Anstieg der F&E-Ausgaben um 14%. Angeführt wird die Rangliste von Firmen aus den USA. Aber auch die Schweiz beheimatet 14 Firmen der Top 500, die zusammen auf 33 Milliarden Euro an Forschungsausgaben kommen. Das zeigt eine Erhebung des Beratungs- und Prüfkonzerns EY, der die Schweiz damit global auf Rang 5 sieht.

Allerdings geraten die Schweiz und Europa offenbar ins Hintertreffen. Es finden sich laut der Studie immer mehr US-Konzerne in der Top-500-Liste, während der alte Kontinent zurückfällt und auch Asien an Gewicht verliert. Big Tech führt die Ausgaben seit Jahren an: Primus ist Amazon mit 70 Milliarden Euro, gefolgt von Alphabet mit 38 Milliarden und Meta mit 34 Milliarden. Danach folgen Apple und Microsoft. Sie alle haben 2022 deutlich mehr für Forschung und Entwicklung ausgegeben als noch im Vorjahr – und jeder Konzern der Top-3 hat mehr investiert als alle Schweizer Firmen zusammen.

Hohe Forschungsintensität in der Schweiz

Die USA kommen zusammengerechnet auf 475 Milliarden Euro an Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen. Dahinter platziert sich Japan noch mit 87 Milliarden, gefolgt von Deutschland mit 68 Milliarden Euro. Die Schweiz liegt auf Rang 5, in der Intensität der Forschung steht der Standort aber auf dem 3. Platz: Die Top-Firmen hierzulande investierten letztes Jahr 6,8% ihres Umsatzes in F&E.

Das Schwergewicht der Schweiz ist Roche. Der Pharmakonzern liegt auf Rang 8 und hat letztes Jahr rund 16 Milliarden Euro investiert. Novartis folgt auf Rang 14 mit 9,5 Milliarden. In Technologie-Sektoren sei die Schweiz nicht vorne mit dabei, schreiben die EY-Studienautoren. Dennoch findet man auch der Branche drei Firmen in der Liste: STMicroelectronics gab letztes Jahr 1,8 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung aus, TE Connectivity 683 Milliarden und schliesslich hat es auch Swisscom in die Top 500 geschafft: Der bundesnahe Konzern investierte letztes Jahr 236 Millionen Euro in F&E.

Die beiden grossen "Schweizer" Techforschungs-Konzerne

Wer sind die beiden Grossen, die sich vor dem Blauen Riesen platziert haben? Der Chipkonzern STMicroelectronics hat zwar seinen Verwaltungssitz in Genf, aber er produziert vor allem in Frankreich, Italien und Singapur. Der Halbleiterhersteller hat letztes Jahr rund 16 Milliarden Dollar umgesetzt und zählt 46'000 Mitarbeitende. STMicroelectronics entstand aus der Fusion einer italienischen und einer französischen Firma. Der Konzern ist in den USA, Frankreich und Italien an der Börse kotiert.

TE Connectivity ist ein Tech-Konzern aus den USA mit Verwaltungssitz in Schaffhausen. Er ist spezialisiert auf elektronische Steckverbinder, Netzwerktechnik, Telekommunikation und Wireless-Systeme. Die Firma setzte letztes Jahr 16,3 Milliarden Dollar um und beschäftigt rund 92'000 Mitarbeitende. TE Connectivity ist an der New York Stock Exchange kotiert