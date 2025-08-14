Fortinet warnt vor kritischer Lücke in seiner SIEM-Plattform

Zug steckt Millionen in Cybersicherheitsinitiative
Der Regierungsrat will unter anderem ein kantonales Kompetenzzentrum aufbauen. Die Initiative sieht Ausgaben von 9 Millionen Franken pro Jahr vor.
Weltweit sind tausende, in der Schweiz hunderte Exchange-Server angreifbar. Das Bundesamt für Cybersicherheit ruft dazu auf, die Sicherheitslücke schnellstmöglich zu schliessen.
Seit Anfang Juli gibt es vermehrt Ransomware-Angriffe, bei denen eine Zero-Day-Lücke bei Sonicwall als Ursache vermutet wurde. Der Hersteller schliesst dies jetzt aus.
Der Softwareanbieter hat nach einem Cyberangriff Systeme heruntergefahren, was zu Einschränkungen für Schweizer Kunden führt. Infoniqa äussert sich zu den Untersuchungen.