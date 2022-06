Frank Schumacher wird Verkaufsleiter bei T-Systems Schweiz

Christoph Mader, bisher Head of Sales und Mitglied des Management Boards von T-Systems Schweiz, wird auf die Konzernebene und in das Team "Major Deal Enablement" wechseln, wie T-Systems mitteilt. Dort soll er seine Erfahrung und Marktkenntnisse bei Deals mit internationalen Grosskunden einbringen.

Chiristoph Mader

Sein Nachfolger wird Frank Schumacher, der den Job nach einer Übergabe- und Einarbeitungszeit per 1. August 2022 übernehme und ab diesem Zeitpunkt auch zur Geschäftsführung von T-Systems Schweiz gehöre, so die Mitteilung.

Laut seinem Linkedin-Profil startete Schumacher seine Karriere in der Schweizer IT-Branche im Jahr 2000 als Sales Manager bei Siemens. Danach durchlief er unter anderem Stationen als Key-Account-Manager bei Cisco, Business Development Manager bei Zühlke, Senior Partner Development Manager bei Microsoft sowie Head of Sales und Head of Partnermanagement bei Trivadis. Zuletzt war er Leiter Vertrieb Schweiz bei Xitrust.