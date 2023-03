Frankreich verwendet KI-Überwachung für Olympia 2024

Frankreich plant die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris mit KI-gesteuerten Echtzeit-Kameras zu überwachen. Demnach dürfen Algorithmen während der Spiele und in den Folgemonaten Videoaufnahmen des öffentlichen Raumes auswerten, um gefährliche Situationen zu erkennen. Gemäss der Regierung sind algorithmische Überwachungskameras notwendig, um die Sicherheit der Touristen zu gewährleisten, die im nächsten Jahr Paris besuchen.

In den Debatten von letzter Woche behaupteten die Gesetzgeber aus der Partei von Präsident Emmanuel Macron, dass KI-unterstützte Kameras zum Beispiel den Terroranschlag von Nizza 2016 hätten verhindern können.

Die Abgeordneten haben dem umstrittenen Gesetzesentwurf nun zugestimmt. Frankreich wird dadurch zum ersten EU-Mitgliedstaat, der eine Rechtsgrundlage für diese Form der Überwachung verabschiedet. Das bezieht sich insbesondere auf Künstliche Intelligenz, die die Bilder und den Ton der Kameras analysiert, um dann Menschen, Objekte oder bestimmte Situationen zu identifizieren.

In den vergangenen Jahren hatte die Regierung mit zwei weiteren Gesetzen erfolglos versucht, die Videoüberwachung im öffentlichen Raum auszuweiten.

Viele kritische Stimmen

Das Gesetz stiess auf viel Gegenwind. In einem offenen Brief forderten fast 40 Bürgerrechtsorganisationen Frankreich auf, gegen das Gesetz zu stimmen. Die Regierung behaupte fälschlicherweise, dass keine biometrischen Daten verarbeitet würden. Biometrische Daten sind durch die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU geschützt.

"Wenn der Zweck von algorithmusgesteuerten Kameras darin besteht, bestimmte verdächtige Ereignisse in öffentlichen Räumen zu erkennen, werden sie zwangsläufig physiologische Merkmale und Verhaltensweisen von Personen, die sich in diesen Räumen aufhalten, erfassen und analysieren, zum Beispiel ihre Körperhaltung, ihren Gang, ihre Bewegungen, ihre Gesten oder ihr Aussehen", heisst es im Brief. Ausserdem wird gewarnt, dass "Frankreich unter dem Vorwand der Olympischen Spiele einen Präzedenzfall für die Überwachung schaffen würde, wie es ihn in Europa noch nie gegeben hat".

Auch Amnesty International verurteilt die Pläne: "Solche Technologien der Massenüberwachung verletzen das Recht auf Privatsphäre und können Verstösse gegen das Recht auf freie Meinungsäusserung und friedliche Versammlung führen."

Auch in der Schweiz ein sensibles Thema

Auch hierzulande wird die Videoüberwachung immer wieder debattiert. In den letzten Monaten haben etwa die Pläne der SBB für Diskussionen gesorgt. Der Bahnbetrieb will ein neues Messsystem für Kundenfrequenzen beschaffen. Die Ausschreibung dazu hat für viele Schlagzeilen gesorgt. An Bahnhöfen sollen Überwachungskameras mit Gesichtserkennung installiert, das Verhalten von Kunden gemessen und ausgewertet werden, hiess es in Medienberichten. Die SBB stellten aber klar, dass beim neuen Messsystem keine Gesichtserkennung zum Einsatz komme. Mittlerweile revidierte das Unternehmen seine Pläne teilweise.