Französische Politik fordert ausgeweiteten Bann von Tiktok

Ein Untersuchungsausschuss des Senats, des französischen Oberhauses, kommt in einem Bericht zum Schluss, dass Tiktok eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstelle. Betitelt sind die 183 Seiten mit "Die Tiktok-Taktik: Undurchsichtigkeit, Sucht und Schattenseiten".

Kritisiert wird vor allem die Verzahnung von Tiktok und dem Mutterunternehmen Bytedance mit dem chinesischen Staat. Senator Claude Malhuret erklärte bei der Vorstellung der Ergebnisse: "Unser Bericht zeigt, dass die Verbindungen zwischen Tiktok und Bytedance in China in Wirklichkeit struktureller Natur sind: In China befinden sich die Technologien, Patente und Ingenieure, auf die Tiktok nicht verzichten kann." Zahlreiche Dokumente würden eine tiefe Abhängigkeit Tiktoks von seinen chinesischen Stützpunkten beweisen.