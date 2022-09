Französische Smile Group kauft Schweizer Data Management Provider

Die Smile Group hat eine Mehrheitsbeteiligung am Schweizer Startup Synotis erworben. Die französische Gruppe will damit ihre Position im Datenmanagement verbessern und in der Schweiz wachsen, heisst es in einer Mitteilung. Smile ist auf Open-Source-Projekte spezialisiert, die Schweizer Tochter fokussiert sich auf Sektoren wie Luxusgüter, Agrar- und Ernährungswirtschaft, Transportwesen und internationale Organisationen.

Die Smile Gruppe wurde 1991 gegründet und zählt nach eigenen Angaben mittlerweile rund 2000 Beschäftigte, die Beiträge zu den Projekten leisten. Smile ist an 15 Standorten präsent, seit 2009 auch am Genfersee. Die hiesige Präsenz soll mit der Akquisition gestärkt werden. Zu den Vorzeigekunden von Smile gehört der Schokoladenhersteller Lindt.

Synotis wurde 2014 von Robert Bounheng, Sébastien Malleret, Xavier Mouchot und François Delage gegründet und hat sich auf die Umsetzung von Datenprojekten spezialisiert, von Daten-Governance bis zur Implementierung von Architekturen vom Typ Datahub. Das Team von rund 30 Beratern ist sowohl für den öffentlichen als auch für den privaten Sektor tätig. Zu den Kunden zählen nach eigenen Angaben die Stadt Genf, der Kanton Freiburg, die Universität Luzern, das Bauunternehmen Losinger Marazzi und der Chemiekonzern Ems.

Synotis soll weiterhin von den Gründern geleitet werden, heisst es in der Mitteilung. "Wir sind überzeugt, dass die Synergien, die sich aus unserem Zusammenschluss ergeben, es uns ermöglichen werden, die Probleme unserer Kunden globaler anzugehen, dank der Cloud-Architektur und der digitalen Expertise der Smile-Teams, zwei Entwicklungsbereiche, die wir schon lange erkannt haben", werden diese dort zitiert.