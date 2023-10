Französischer Security-Spezialist Apixit gehört jetzt Bechtle

"Die notwendige Zustimmung der Arbeitnehmervertretung von Apixit sowie die Freigabe der zuständigen französischen Behörden liegen vor", teilt Bechtle mit. Über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Die im Juli angekündigte Übernahme des französischen IT-Dienstleisters Apixit durch Bechtle ist vollzogen."Die notwendige Zustimmung der Arbeitnehmervertretung von Apixit sowie die Freigabe der zuständigen französischen Behörden liegen vor", teilt Bechtle mit. Über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Apixit wurde 1992 gegründet und beschäftigt rund 380 Mitarbeitende. Im vergangenen Geschäftsjahr erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 85 Millionen Euro. Nahezu die Hälfte davon stammt aus dem Cybesecurity-Bereich, heisst es weiter. Der IT-Dienstleister verfüge über ein eigenes Security Operations Center (SOC) für alle sicherheitsrelevanten IT-Services und biete Dienstleistungen für digitale Infrastruktur, Managed Services und systematisches Schwachstellenmanagement an.

Bechtle selbst ist seit dem Jahr 2000 in Frankreich präsent. Mit der Übernahme könne man die bisherigen Standorte regional ergänzen. "Mit dem Zukauf baut Bechtle die Position unter den fünf grössten IT-Unternehmen in Frankreich weiter aus", so die Mitteilung. Insgesamt beschäftige man in Frankreich zusammen mit Axipit jetzt rund 1200 Mitarbeitende.