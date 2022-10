Frédéric Weill übergibt OpenWT in neue Hände

Das IT-Beratungsunternehmen Open Web Technology (OpenWT) hat einen Generationenwechsel bekannt gegeben. Unternehmensgründer Frédéric Weill werde Ende Jahr als CEO zurücktreten. Anfang 2023 übernehme Pierre Grydbeck als neuer CEO.

Der 31-jährige Grydbeck ist gemäss Mitteilung im Jahr 2014 frisch von der EPFL zu OpenWT gestossen. Er habe die Beratungs- und Entwicklungspraxis des Unternehmens erfolgreich orchestriert. Seit seiner Ernennung zum Partner im Jahr 2020 sei er der Stellvertreter von Weill, was einen reibungslosen Übergang in die neue Führungsrolle gewährleiste, schreibt OpenWT.

Das 2009 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeitende an mehreren Standorten in der Schweiz und unterhält einen Entwicklungsstandort in Da Nang, Vietnam. 2016 wurde aus OpenWT ein Joint Venture mit Swisscom , an dem sich der Telco zur Hälfte beteiligte. Per 30. September 2022 hat Swisscom nun sämtliche Anteile der Firma übernommen, die aber weiterhin unter dem bisherigen Namen auf dem Markt auftreten werde.