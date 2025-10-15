Freiburg holt SAP-Support für ECC und S/4Hana

15. Oktober 2025 um 12:05
image
Amt für Informatik und Telekommunikation. Foto: Kanton Freiburg

Der Kanton war erst Anfang Jahr auf SAP S/4Hana migriert. Nun soll Dina IT Solutions für den Betrieb der ERP-Umgebung sorgen, inklusive dem Mandanten mit SAP ECC 6.0.

Das Amt für Informatik und Telekommunikation des Kantons Freiburg benötigt Unterstützung beim Betrieb und der Weiterentwicklung seiner ERP-Systeme. In einer Ausschreibung auf der Beschaffungsplattform Simap hatte das Amt einen Dienstleister gesucht, der bis 2030 die SAP-Umgebung betreut.
