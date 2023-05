Freiburger Spital und Gebäudeversicherung lösen sich vom Amt für Informatik

Im Juli 2021 trat im Kanton Freiburg die "Verordnung über die Governance der Digitalisierung und der Informationssysteme des Staates" in Kraft. Die Verordnung gilt für alle kantonalen Verwaltungen, ausser für gewisse "autonome Einheiten", hielt der Staatsrat fest. Zu diesen gehören unter anderem das kantonale Spital, die öffentliche Arbeitslosenkasse, die kantonale Gebäudeversicherung (KGV) und das Amt für Strassenverkehr und Schifffahrt (ASS).

"Die autonomen Einheiten oder Dritte können mit dem Amt für Informatik und Telekommunikation (ITA) Vereinbarungen abschliessen, um seine Leistungen in Anspruch zu nehmen. Diese Leistungen sind kostenpflichtig", heisst es in der Verordnung. Die Dienstleistungen, die durch das ITA für die autonomen Einheiten und für Dritte erbracht werden, müssten innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten der Verordnung in entsprechenden Vereinbarungen mit der Finanzdirektion formalisiert werden.

Keine "A la carte"-Dienste mehr

Diese Frist läuft nun ab und hat zu Konsequenzen geführt, die nicht bei allen dieser Einheiten gleich positiv aufgenommen wurden, wie 'La Liberté' (Paywall) berichtet. Die autonomen Einheiten können zwar vom gemeinsamen Angebot der Kantonsverwaltung profitieren. Aber es gebe keine "A la carte"-Dienste mehr, die auf die Besonderheiten der einzelnen Einheiten zugeschnitten sind.

"Diese neuen Regeln führen dazu, dass wir keine andere Wahl haben, als das ITA zu verlassen", erklärt KVG-Direktor Patrice Borcard. Das KVG hat die Systemmigration jetzt vollzogen. "Das war keine leichte Aufgabe. Wir mussten Personal einstellen, ein neues System einrichten und Ausschreibungen durchführen", so Borcard zur Zeitung. Er sieht den Umstieg aber auch als Chance: Die Gebäudeversicherung werde schneller bei der Digitalisierung ihrer Dienstleistungen.

Umstellung führt bei Spital zu Defizit

Das Freiburger Spital (HFR) vollzieht die Migration im kommenden Frühjahr. "Um die Kosten zu senken, haben sich das HFR und das Freiburger Netzwerk für psychische Gesundheit FNPG sowohl beim Migrationsprojekt als auch beim anschliessenden Betrieb zusammengeschlossen", sagt eine Sprecherin. Für das HFR würden sich die finanziellen Auswirkungen der neuen IT-Infrastruktur auf rund 6 Millionen Franken belaufen. Die jährlichen Betriebskosten würden um 30% steigen. Diese Änderung sei einer der Faktoren, die im Budget 2023 des Spitals zu einem Defizit von 28 Millionen führen.

Auch das Schifffahrtsamt spricht davon, man sei "gezwungen" worden, eine Ausschreibung für einen Ersatz der ITA-Dienstleistungen durchzuführen. Mit dem vorgeschlagenen Basisangebot des Kantons könne das Amt nicht funktionieren. Swisscom habe Ende 2022 den Zuschlag erhalten, und die Umstellung werde jetzt schrittweise im Laufe des Jahres 2024 geplant.

"Wir aktualisieren keine alten Systeme mehr"

ITA-Direktor Michel Demierre erklärt im Interview mit 'La Liberté' zu den Änderungen: "Im Jahr 2018 wurde beschlossen, dass das ITA nur noch die Standarddienstleistungen des Staates erbringen und keine spezifischen Leistungen mehr übernehmen sollte, da es dazu nicht mehr in der Lage war. Diese Option wurde vom Staatsrat getroffen, nicht vom Amt für Informatik." Mit der Verordnung von 2021 wurde dann dieser Beschluss umgesetzt.

Während der zweijährigen Übergangsfrist habe man niemanden gedrängt. "Alle Einheiten hatten die Wahl: sich an unsere Standarddienste anzupassen, sie aufzugeben und auf eigenen Füssen zu stehen oder eine Mischung aus beidem, indem sie bestimmte Aufgaben extern vergeben", so Demierre. 5 Einheiten – HFR/FNPG, KGV, ASS, die Öffentliche Arbeitslosenkasse und die Pensionskasse des Staatspersonals – hätten sich für einen Ausstieg entschieden. Das Amt begleite diese betroffenen Einrichtungen und gewähre zusätzliche Fristen, wenn die Projekte noch nicht abgeschlossen sind. Aber: "Wir aktualisieren veraltete Systeme nicht mehr. Wir reparieren, investieren aber nicht mehr."

Das ITA habe die Pflicht, eine vom Staatsrat verabschiedete Verordnung umzusetzen, betont der Direktor. Damit würde auch die kantonale Digitalstrategie umgesetzt. "Die betroffenen autonomen Einheiten befreien sich nicht vom ITA, sondern von der Strategie des Staates Freiburg", sagt Demierre.