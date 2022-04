Frey & Cie Telecom heisst neu Zettaplan

Zettaplan ist der neue Name des 1991 gegründeten IT-Dienstleisters Frey & Cie Telecom. Es sei an der Zeit gewesen, nach über 30 Jahren frischer und moderner aufzutreten, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Auch nach dem Namenswechsel gehört das Unternehmen unverändert der Frey + Cie Techinvest22-Holding.

Ebenso würden alle bestehenden Verträge mit Kunden und Lieferanten gültig bleiben. Auch "die Standorte in Rothenburg und Suhr werden mit der bestehenden Belegschaft weitergeführt", schreibt das Unternehmen weiter. Laut Firmenpräsentation beschäftigt Zettaplan aktuell etwas über 80 Mitarbeitende in der ganzen Schweiz.

Zettaplan will den Bereich Cybersecurity ausbauen und hat dafür schon im November letzten Jahres Patrick Schmid gewonnen. Schmid arbeitete laut seinem Linkedin-Profil zuvor während 4 Jahren als Geschäftsführer für Dacor Informatik. Als zweiten Fokusmarkt sieht man bei Zettaplan Cloud Computing. Man betreibe ein eigenes Datencenter und könne so Private-, Hybrid- und Public-Cloud-Lösungen für KMU bieten.