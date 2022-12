Frisches Kapital für Schweizer Firma Unit8

Das Lausanner Unternehmen Unit8 hat einen neuen Investor: Sagard Newgen wird Minderheitsaktionär der Beratungsfirma für Daten, Analysen und KI. Wie viel Geld fliesst, ist nicht bekannt. In einer Mitteilung heisst es lediglich, man wolle mit dem frischen Kapital die "nächste Wachstumsphase" von Unit8 unterstützen.

"Nach fünf Jahren starken Wachstums freuen wir uns, Sagard NewGen als Partner für die neue Phase in der Entwicklung von Unit8 begrüssen zu dürfen", sagt CEO und Mitgründer von Unit8 Marcin Pietrzyk. "Wir bleiben unserer gemeinsamen Vision verpflichtet, ein führendes Daten-, Analyse- und KI-Unternehmen in Europa aufzubauen. Dabei werden wir die Skalierung des Unternehmens beschleunigen, indem wir unser Portfolio weiter strukturieren, wir werden darauf drängen, die besten Talente einzustellen, und wir wollen unser internationales Wachstum vorantreiben."

Die in 2017 gegründete Firma bietet unter anderem MLOps, Daten- und KI-Plattformen sowie Beratungsleistungen. Für die Dienstleistungen wurde Unit8 von Microsoft als Schweizer Partner des Jahres in der Kategorie Data & AI ausgezeichnet. Unit8 hat Niederlassungen in Zürich, Bern, Krakau und Breslau und beschäftigt derzeit über 110 Datenexpertinnen und -experten.